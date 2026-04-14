Wyoming afirma que el juez Peinado "igual necesita graduarse la vista para ver dónde está la neutralidad"

El presentador de El Intermedio quiere poner en valor la tenacidad del magistrado que, a pesar de la falta de evidencias, ha seguido adelante con el caso de Begoña Gómez. Descubre la reflexión completa de Wyoming en el vídeo principal.

"Españoles ¿qué nos está pasando? ¿Qué ha sido de nuestro imperio?", pregunta el Gran Wyoming al inicio de El Intermedio. "Lejos quedan los días de esplendor en esta nación, cuando éramos faro y guía del planeta en casos de corrupción", añade, "el sol no se ponía en nuestras causas judiciales".

El presentador señala que ahora "ni siquiera somos capaces de imputar en el caso Kitchen al pobre Mariano Rajoy, alias 'El Barbas', 'El Asturiano', 'Raj'... ya solo falta que le pusieran también 'El Palancas'".

Wyoming afirma que "nos tenemos que conformar con el caso de Begoña Gómez". "Vale, vamos a sentar en el banquillo a la mujer de un presidente que, como titular, luce mucho", indica, "pero, es que luego rascas y ¿dónde está el delito? ¿Dónde está la pasta en Suiza? ¿Dónde están los maletines de dinero?".

"Este caso es a la corrupción lo que Mohamed VI a Jorge Javier Vázquez, que se parecen, pero solo de lejos", comenta. A pesar de ello, Wyoming quiere reconocer la labor del juez Peinado "que trata, por todos los medios, de devolvernos al más alto caso de corrupción que tenemos entre manos".

"Merece nuestra admiración por sus intentos encomiables de procesar a Begoña Gómez", afirma. Y es que, como cuenta el presentador, el juez ha dedicado dos años de su vida a buscar irregularidades, "encontrando entre poco y nada". "Qué más da", expone, "él sabía que los españoles necesitábamos un gran caso de corrupción, igual que él necesita graduarse la vista para ver dónde está la neutralidad".

Wyoming señala que Peinado "es un ejemplo de tesón" ya que no se rindió ante la falta de evidencias, ni cuando la Guardia Civil descartó delitos en varios informes. "Como buen español, no se rinde nunca", concluye.

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