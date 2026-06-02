Wyoming, sobre el acuerdo para deportar inmigrantes irregulares de la UE: "Es dramático e indigno, los malos están ganando"

La UE ha llegado a un acuerdo por el que se va a deportar a los inmigrantes irregulares a terceros países que, en muchos casos, no son los suyos.

El Gran Wyoming afirma que cuando una pareja está en crisis "es importante interpretar las señales antes de que la relación se vaya a pique". El presentador expone que alguna de estas señales puede ser la falta de comunicación o evitar conversaciones "es un síntoma claro de que oculta cosas".

"Si tu pareja rehúye las actividades en común, no quiere ir a ningún sitio, jamás le apetece hacer planes y solo quiere estar en el sofá está queriendo decir algo", añade, "concretamente que es una vaga". Wyoming afirma que si tu pareja prefiere quedar con otras personas "algo está fallando en la relación".

Wyoming expone que con las sociedades pasa algo similar. "Hay señales sutiles que indican que algo va terriblemente mal", indica. El presentador pone como ejemplo que, cuando una sociedad rica y desarrollada se preocupa más por impedir la llegada de personas vulnerables y desfavorecidas, que, de garantizar el bienestar, la seguridad y la justicia para todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, es un síntoma claro de que esa sociedad está enferma de egoísmo, insolidaridad y xenofobia".

"Si esa misma sociedad, no solo rechaza a las personas llegadas de fuera, sino que, encima, las echa como si fueran simples objetos, devolviéndolas a países que ni siquiera son de los que proceden e ignorando lo que ocurra luego con sus vidas, es un síntoma de que se ha perdido el norte y cualquier tipo de humanidad", sentencia.

El presentador considera que eso es lo que está ocurriendo en Europa. "Los miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo por el que aceptan deportar a los inmigrantes irregulares a terceros países", explica, "aunque esos países no sean de los que proviene".

Wyoming indica que Europa "subcontrata a países pobres para que le libre de personas aún más pobres". "Esto es particularmente dramático e indigno en un continente cuyos ciudadanos, durante siglos, se han visto obligados a emigrar por la pobreza, las guerras y el hambre", añade.

Para el presentador esto es el síntoma de algo "grave": "Los malos están ganando, no solo por su acción maléfica sino por la indiferencia de los buenos", concluye, "no ignoréis las señales".

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