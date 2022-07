El 'Gran Duque de Wyoming Fitz Stuart' y 'Dani Ruiz Mateos' se convierten, una noche más, en los 'Aristorrancios' para comentar la portada de la revista Elle que protagonizó Victoria Federica y que ellos consideran una "presentación en las páginas de sociedad". "Es mi prefe de la royal house", confiesa Dani Mateo, que asegura que el motivo de que sea su favorita es porque su "vida ha sido una autentica historia de superación".

En su entrevista, Vic se mostró "tal y como es" y reveló algo "sorprendente", anuncia Wyoming. "¿Qué ha encontrado trabajo?", pregunta 'Ruiz Mateos', a lo que el duque de El Intermedio no puede evitar reaccionar: "He dicho sorprendente, no absurdo". Puedes ver las respuestas de la hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar en las que se sincera sobre sus imprescindibles y sus gustos "un poco de pobres", según el 'duque de Wyoming', en el vídeo principal de la noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.