Para conocer cómo de traumáticas pueden ser las prácticas homófobas de conversión, Andrea Ropero ha hablado con 'Miguel', el nombre ficticio de un profesor de 38 años que durante 2 fue víctima de este tipo de terapias. Ahora, habla con la voz distorsionada y su imagen oculta en El Intermedio. Preguntado cómo consiguió decir 'bastar' e irse de esas terapias, 'Miguel' afirma que se dio cuenta de que era el mismo de siempre: "Nada había cambiado, era el mismo, pero destruido".

"Planté cara al jefe y dije 'hasta aquí", recuerda 'Miguel', que cuenta que todas estas terapias le causaron secuelas físicas y psicológicas por ese desprecio total y abandono que le originaron ganas de "suicidio": "Ellos te han hecho romper con todos tus vínculos que consideraban tóxicos, te planteas entonces qué hacer con tu vida, ¿me suicidio?". Y es que 'Miguel' insiste: "Es una destrucción total". Por eso, manda un rotundo mensaje a las personas que puedan estar planteándose acudir a unas terapias como estas: "No, no entres, sé libre". "No hay derecho de que en España no estén condenadas este tipo de terapias y la homosexualidad sea castigada", afirma 'Miguel', que insiste en que no se debe ser lo que uno no es: "Hay que aceptarlo. No hay que tener miedo".