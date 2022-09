Isma Juárez quiere creer en la existencia de vida extraterrestre. En busca de pruebas, asistió al Congreso Internacional de Ufología de Barcelona, donde pudo hablar con varias personas que aseguran haber tenido contacto con los extraterrestres.

De este modo, charló con un joven que le detallaba las distintas especies de alienígenas y afirmaba haber sido abducido: "Eran unos seres como translúcidos, me despiertan, me toman y me llevan al Popocatépetl", explica. "Tu lo cuentas como un contacto, pero a ti se te llevaron de la cama, eso es un secuestro", le contesta el reportero de El Intermedio.

En el vídeo sobre estas líneas, Isma también habló con una chica que se presentaba como "híbrida entre alienígena y humana" y con una mujer que afirmaba haber visto un OVNI: "Era muy grande, debía caer toda Catalunya allí dentro", comenta la entrevistada, que recuerda que en ese momento iba acompañada por su, por aquél entonces, marido: "Ver un OVNI no salvó nuestra relación, todo lo contrario", admite entre risas.