Thais Villas salió a la calle en su sección 'Hablando se enciende la gente' durante la pasada temporada de El Intermedio para descubrir si están de acuerdo los españoles y españolas con, al menos, reducir el consumo de carne. "Se puede seguir comiendo carne, pero no como lo hacemos", afirmó una chica, que explicó que el médico le dijo que con comer carne cada 15 días ya valdría.

En ese grupo de chicas, una joven que no come carne se mostró tajante con la hipocresía en el consumo de la misma: "No os ponéis a investigar o a ver vídeos del sacrificio de animales o de mataderos porque no queréis verlo". "Queréis consumirlo, pero no ver esa parte", afirmó rotunda la joven, que destacó que "cuando te haces consciente de eso empiezas a poner por encima el valor de la vida del animal que tu gusto o el sabor".