En 'Hablando se enciende la gente', la nueva sección de Thais Villas en El Intermedio, la reportera salió a la calle para conocer qué opinan los españoles y españolas sobre temas actuales. Por ejemplo, preguntó con el consumo de carne, y es que "ya no está tan bien visto como antes", pero, ¿creen los ciudadanos que habría que reducirlo, como recomienda la ciencia y las instituciones por razones de salud o ecologismo?

Un ganadero defendió que "contaminan más los coches que las vacas o los cerdos" y destacó que hay muchas "recetas de embutidos y otras cosas artesanales que están más en peligro de extinción que el lince ibérico". Por su parte, varias chicas que no comen carne defendieron que al investigar sobre el sacrificio de animales "empiezas a poner por encima el valor de la vida del animal que tu gusto". Además, las jóvenes contaron las surrealistas preguntas que les hacen sobre por qué no comen carne y mandaron un rotundo mensaje a estas personas: "Me molesta tu pregunta además de tu ignorancia". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo que hay sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.