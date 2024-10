El Gran Wyoming ya tiene su propia calle en Libros, Teruel. El presentador de El Intermedio se ha desplazado hasta la localidad turolense para descubrir la placa de su calle y, además, participar en una charla y una firma de libros que tuvo mucho éxito entre los vecinos del pueblo. Wyoming ha estado acompañado, además, de Isma Juárez, que fue testigo de todo el evento.

"Ficho yo... una calle", le recuerda el reportero al presentador, ya que él fue el que lo propuso durante su primera visita al pueblo. "Eres de los reporteros más rentables que he tenido en mi vida", responde Wyoming. Juárez no duda en hacer bromas mientras el presentador firmaba ejemplares de sus libros. "Mira como lo tienen puesto, como si estuviera haciendo la primera comunión", afirma. Aunque el presentador tiene mucho éxito con su firma, Isma también tiene oportunidad de firmar aunque, en su caso, es el punto de libro de una vecina. "Como una estrella, la estrella que no brilla", afirma.

Isma, además, no duda en proponer que también le dediquen una calle a él y, para ello, lleva su propio cartel del 'Callejón del Isma'. El reportero pasea por el pueblo buscando el lugar perfecto para su calle. Juárez se encuentra con unos vecinos a los que les pregunta dónde podría ponerla.

"Ya está copado... que te pongan la fuente", le sugiere uno de ellos. "Una fuente, me gusta", responde él. "La propondremos", añade el vecino. Isma decide ir un poco más allá y colocar su cartel al lado de un sumidero. "Calles tienen muchas personas pero sumideros... no lo tiene nadie", afirma.