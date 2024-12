Una vecina de Paiporta a Andrea Ropero: "Sigo acordándome de la mirada de un chico al que no pude ayudar"

Andrea Ropero se ha trasladado hasta Paiporta un mes y medio después de que fuera azotado por la DANA. La reportera charla con una vecina, Pilar, que le cuenta que siguen bastante afectados. "Me ha afectado mucho", comparte, "estoy todavía con la mirada de un chico que iba encima de un coche pidiéndome ayuda y no pude ayudarle".

Otro vecino explica que, debido a la DANA, perdió su trabajo. "La empresa se ha ido al garete y me han echado al paro", explica. "Hay gente que necesita mucha más ayuda que otros. Mi casa no la he perdido, solo he perdido tres coches y el trabajo, pero hay gente que ha perdido su casa, negocios y no le están llegando las ayudas", se queja este vecino.

Ropero señala que en Paiporta muchos vecinos siguen acudiendo a puntos de ayuda para poder conseguir comida caliente, agua embotellada, fruta o leche. Eduardo, otro vecino, además de acudir a uno de esos puntos para recibir ayuda también colabora en el mismo. "Esto me ayuda, me hace fuerte", le cuenta a Andrea, muy emocionado, "ayudo y me han dado muestras de mucho cariño". Eduardo explica que muchos comercios han quedado arrasados. "Necesitan que les ayuden a arreglar las humedades y otras cosas de albañilería", indica.