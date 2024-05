El Intermedio celebra su 18 cumpleaños y una de las personas que se ha sumado a esta fiesta por la mayoría de edad del programa es Usun Yoon, que fuer reportera de El Intermedio durante varios años. Wyoming le pide que le dedique unas palabras de admiración.

"Señor Wyoming, yo, sí que te estoy agradecida. La verdad que cuando me llamaron y me dijeron que te dedicara unas palabras, pensé que te habías muerto", le dice al presentador. "Reconozco que cuando me dijeron que seguías vivo, por un lado me alegré, pero por otro... me hubiera gustado ver en qué tipo de ataúd habría cabido una cabeza como la tuya", añade. "Me alegra ver que estás bien, bueno, tú no has estado bien nunca... ya me entiendes", continua la dedicatoria de Usun.

"Eres una persona generosa, no te sobra la gracia pero sí la pasta", cuenta Yoon, y rememora algunos momentos vividos en el programa: como cuando dio clases de conducción o aprendió a bailar en 'Gangnam Style'. "No aprendí a bailar porque tengo la misma coordinación que un calamar pero me dio mucha confianza en mi misma... bailo tan mal que podría llegar a ser alcaldesa de Madrid". "Sé que tienes un lado bueno, el lado en el que guardas la tarjeta de crédito", concluye.