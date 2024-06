La agenda verde y las políticas europeas contra el cambio climático son uno de los temas presentes en la campaña para las próximas elecciones europeas y Thais Villas ha llevado el debate a la calle para recoger opiniones tanto a favor como en contra.

"Es un tema del que debemos tomar conciencia, porque si no va a ser peor", comenta una joven en el vídeo sobre estas líneas, mientras otro hombre responde que "soy bastante escéptico sobre la efectividad de las medidas que se están tomando". Una mujer defiende que el transporte, público y privado sea eléctrico, mientras que desde el lado contrario le replican asegurando que "lo eléctrico no contamina porque no echa humo, pero ¿sabe la cantidad de litio y lo que cuesta sacarlo de la tierra para una sola batería? Es increíble".

Un ingeniero, por su parte, se muestra a favor del "uso racional de los recursos", si bien no cree que funcione, pues opina que los grandes contaminadores son China y Estados Unidos, y "los presidentes son gerentes, el poder está en otro lado y no van a dejar de producir".

Otra mujer, que se confiesa admiradora de Wyoming, asegura que "se puede reciclar todo si se quiere". Como muestra, explica que utiliza el aceite usado para hacer jabón. "Esta señora tendría que ser consejera de la ministra", reacciona Thais, que también les pregunta sobre el papel del consumismo en el cambio climático.

Mientras una chica defiende que "se habría de concienciar más a la gente", oro hombre se muestra mucho más rotundo sobre el modelo consumista que impera: "Queremos un paquistaní que nos venda el pan aquí al lado, que tenga su horno echando y queremos bebidas frías por todas partes con sus neveras", señala.