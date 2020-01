El Intermedio siempre trata de ofrecer una ventana a las nuevas generaciones de artistas. Para ello cuenta con 'La Repre' Thais Villas, que se encarga de recorrer las calles de Madrid junto con personajes que quieren triunfar en el mundo de la cultura.

En esta ocasión, el afortunado es el cantautor Víctor Manuel, un hombre con mucho talento, que hace de todo y todo lo hace bien. Y es que resulta que además de cantar, Víctor Manuel ha escrito un libro "alrededor de la cocina", 'El gusto es mío'.

Confiesa que de pequeño era de mal comer, "a todo le hacía ascos", y ahora, tras 50 años de carrera, se ha lanzado a escribir un libro en el que incluye alguna receta. Además cuenta que sus sueños de pequeño, eran otros: "Yo no soñaba con esto que me ha pasado. Quería ser futbolista pero me vine a Madrid a estudiar música".

A lo largo de su vida habrá escrito más de 500 canciones. Y Thais Villas decide ponerle a prueba: ella le dice una frase y él tiene que seguir la canción. Así, Víctor Manuel acaba cantando su mítico 'Sólo pienso en ti' por la calle.

Después, Thais Villa le ayuda a promocionar el libro parando a gente de la calle para darlo a conocer. Primero intercepta a una mujer a la que le cuesta identificar al artista: "Puede ser escritor, actor... realmente es guapo".

Sólo cuando le canta, se da cuenta de que está frente a Víctor Manuel. Cuando la reportera le quiere regalar el libro, la mujer ve que es de cocina y dice que "están de moda todas esas chorradas" y que a ella no le gusta cocinar.

Luego, un chico que pasea por la calle en pleno invierno vestido con una camiseta de tirantes, se acerca y explica que lo ha "dado todo" en varios de sus conciertos: "Es un ejemplo de concordia", dice sobre el artista. Thais Villas le regala el libro de cocina y el artista se lo firma."¡Ay que ilusión! Es un placer increíble", asegura el hombre.

De repente, una mujer espontánea interrumpe para decir que se conserva "mejor que en fotos". Al finalizar el recorrido, Thais Villas le asegura a Víctor Manuel que su carrera como escritor "está más que lanzada", y le recuerda que le tiene que pagar por su labor como representante "el 15% y un tupper de fabada a la semana".

Otros momentos destacados

En otros programas, Thais Villas ha hecho de represente de otros artistas. Por ejemplo, estuvo con los hermanos de Estopa para dar a conocer su nuevo disco, Fuego. Se dio cuenta que, allá por donde van, generan gran revuelo. "¡Qué ímpetu, yo contra esto no puedo luchar!", decía la reportera, alucinada al comprobar cuánta gente conoce al grupo.

Thais Villas también entrevistó y 'representó' a Antonio Resines, quien confesó, entre otras cosas, el mal rato que pasó cuando, con la pierna rota y muletas, un hombre le pidió un autógrafo. "Le dije, 'pero qué haces, desgraciado?", declaró el actor.