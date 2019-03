Trueba: "Si me entero que me voy a morir un día, me moriré otro"

SIGUE EL PRINCIPIO DE LA DESOBEDIENCIA

Thais Villas entrevista a Fernando Trueba, que presenta su nueva película 'El artista y la modelo'. El director siempre ha hecho las películas que le han dado la gana, porque desde pequeño ha seguido el principio de la desobediencia. "Si me entero que me voy a morir un día, me moriré otro...Siempre hay que desobedecer", declara Trueba. Con la reportera habla del blanco y negro, del porno y de sus confesiones, entre otras cosas.