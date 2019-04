Thais reúne a las amigas catalanas a favor y en contra de la independencia: "No deberían existir banderas porque separan"

LA AMISTAD, MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA

Thais Villas se ha reunido con el grupo de amigas que se han hecho virales por su foto con banderas españolas y esteladas. Aseguran que "la amistad no tiene nada que ver con la política" y cuentan que "un grupo de independentistas sacaron el mechero para quemar las banderas españolas". "No queremos ir con vosotros porque estáis ofendiendo a algunas de nuestro grupo y eso no nos gusta", les reprocharon las amigas independentistas a ese grupo.