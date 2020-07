Thais Villas se va de 'TerraCitas' con Santiago Segura, actor, director y guionista de cine. El artista explica que hay aspectos de la pandemia que son muy negativos y otros muy positivos: "Hay gente a la que no me gusta abrazar, ni besar, ni dar la mano. En tu caso te hubiera dado un abrazo, me da rabia".

La reportera le dice que mientras todo el mundo "se ha puesto como una boa" durante el confinamiento, Segura llega con un "tipín". El actor cuenta que empezó la cuarentena haciendo bollos y pan, pero que siempre se lo acababa comiendo, así que decidió hacer hora y media diaria de ejercicio, para ver si su cuerpo "era susceptivo de mejora".

Para los ejercicios optó por hacer lo que la mayor parte de la población: leer y ver vídeos. Además, ha confesado que hacía deporte en calzoncillos y que se ha lesionado un par de veces.

Estrena película en agosto

Santiago Segura también ha hablado sobre su próxima película, 'Padre no hay más que uno 2', que se estrenará en agosto, aunque reconoce que está un poco nervioso para saber cómo reacciona el público por la situación del coronavirus.

"A ver cómo está el tema, es una buena comedia, lo van se van a pasar bien. Pienso que si puedes ir en un AVE dos horas y media con un señor al lado tosiendo, ¿por qué no vas a poder ir al cine con asientos libres entre medias y geles en las puertas?".

También ha contado que en un primer momento pensó que sería un "ahorro poner a los niños" en la película, haciendo referencia a sus hijas, que actúa en la película.

Sin embargo, ha desvelado que sus hijas han querido cobrar unas cuentas independientes y que la manager es su madre: "Las lleva su madre, que es como la de la Pantoja", bromea. "¿Tu propia mujer te extorsiona el dinero para pagar a tus hijas?", pregunta Villas.

Sobre las polémicas en Twitter

Durante la entrevista, Thais Villas le ha recordado que cada vez que escribe algo en Twitter genera un "incendio". "La cago, pero me gusta, coges impulso del mal rollo que hay en la red", ha asegurado Segura.

Además, ha lamentado que "cualquier mensaje por ingenuo o inocente que sea es susceptible de ser vapuleado y criticado". Y pone un ejemplo: "Hasta un 'Buenos días'' a las nueve de la mañana a mi me reportó un 'será para ti, hijo de puta, llevo desde las seis arriba'"

Cuando la reportera le pregunta por qué no te se quita Twitter, el actor admite que teniendo "tres millones y pico de seguidores" no puede, porque es un medio de comunicación que sirve para hacer promoción.

