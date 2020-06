Thais Villas se va de 'terracita' con Berto Romero. La colaboradora de El Intermedio ha desescalado su confinamiento para entrevistar al actor y humorista, que se ha estrenado en una terraza tras el confinamiento.

El actor estrena tercera temporada de 'Mira lo que has hecho', y ha afirmado que será la última; sin embargo, el actor ha tratado otros temas con la colaboradora, como por ejemplo cómo de incómodo se sentiría al realizar chistes de "determinadas cosas".

Mientras que haciendo chistes sobre la monarquía se sentiría "muy cómodo", a los "hooligans de Franco" les tiene más respeto. "De Vox directamente me da mal cuerpo y de la Iglesia me da pereza", ha afirmado el actor, que ha asegurado que el nivel de comodidad haciendo chistes de Mahoma sería un "Tú que quieres, ¿que me metan en la cárcel?".

"Soy muy cobarde, son respuestas de un cagado", ha explicado Romero, que ha asegurado que sobre el independentismo se sentiría "regular".

El actor ha catalogado su confinamiento como una "superviviencia extrema" y es que asegura que "con tres chiquillos en casa" ha hecho lo que ha podido: "Como Frank de la Jungla, pero en mi casa".

Pero la situación no es mejor ahora. El actor asegura que la nueva normalidad le cuesta: "Me cuesta ponerme morado de tintorro con mis colegas y que mis hijos no puedan ir al cole".

Además, Berto Romero se ha atrevido a decir qué hace Wyoming mejor que Buenafuente: "Improvisar". "Lo que pasa es que no le dejáis", ha añadido. Sin embargo, asegura que Buenafuente es mejor en la inquietud: "Me parece que es más inquieto, en probar cosas".

