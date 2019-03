Rosendo: “El 23F oí que había un golpe de Estado en el Congreso y a partir de ahí fue un desastre a todos los niveles”

RECORDAMOS LA ENTREVISTA DE THAIS VILLAS A ROSENDO

'The very best of El Intermedio' recuerda la entrevista que Thais Villas hizo a Rosendo paseando por el barrio del cantante: Carabanchel. Rosendo cuenta cómo vivió su cumpleaños el día del 23F y le enseña a la colaboradora su calle en Leganés. Una calle que duraría poco si le propusieran hacer un trueque...