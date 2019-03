Miquel Iceta baila con Thais Villas: "¡Que se nos acaba la pista!"

LOS BAILES DE THAIS VILLAS Y MIQUEL ICETA

La colaboradora de 'El Intermedio' Thais Villas reta al candidato del Partido Socialista Catalán a ponerle algunas canciones sin que él pueda reaccionar, sin mucho éxito. "No has durado ni cinco segundos", le comenta Thais después de que Miquel Iceta se levante de la silla cantando y bailando el 'Don't Stop Me Now' de Queen. El socialista le da las claves de su baile a la colaboradora con sus pasos más famosos, pero con Donna Summer y Michael Jackson se olvida del todo de la política y se suelta a bailar con todas las consecuencias.