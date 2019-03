Alberto Chicote le explica a Thais Villas que le ha resultado igual de complicado estar delante de los fogones que detrás de las cámaras.

El chef asegura que ha hecho amistad con algunos de los propietarios de los restaurantes aunque más que amistad “buen rollo”. Y comenta que en la calle le piden más caña en el programa.

Cuando era pequeño no podía con el huevo frito y sigue sin poder. “Los aborrezco”, asegura. El chef cuenta una anécdota familiar con esta comida.

"Soy seguidor de Wyoming desde hace un porrón de años"

A pesar de lo que se pueda pensar, en su casa ni cocina. “Mi mejor amigo es un jamón”. Y es que, cuando entra en su casa, el jamón “me saluda” y se convierte en su cena.

Thais Villas le enseña un vídeo manipulado con él y Rajoy. Chicote asegura que es “magistral”. El cocinero madrileño no se corta un pelo porque “hay gente que si no le lanzas el mensaje de ese modo, no le llega”.

La colaboradora y el líder de ‘Pesadilla en la cocina’ dan una vuelta y confiesa que los restaurantes con fotos de famosos son “horteras”.

Chicote asegura que ve ‘El Intermedio’ y que le “mola mucho”. El programa no lo mejoraría porque es seguidor de Wyoming “desde hace un porrón de años”.