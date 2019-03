Mariola Cubells: "Había jefas de informativos que venían vestidas de falleras"

RECORDAMOS LA ENTREVISTA DE THAIS VILLAS

'The very best of El Intermedio' recuerda la entrevista que Thais Villas le hizo a Mariola Cubells, la autora del libro '¿Y tú qué miras?'. La periodista le contaba a Thais Villas el funcionamiento de Canal 9, donde estuvo trabajando: "Había falleras que decidían emprender la carrera del periodismo y ahí estaba Zaplana para cogerlas en su seno", aseguraba.