Joss Jaycoff ha explicado en 'OK Boomer' cómo es identificarse como 'no binarie' en pleno siglo XXI. En una charla con Thais Villas, la activista ha desvelado cómo por ser ella misma tiene que encontrarse "con mucha violencia": "Hay unos ataques sin precedentes hacia personas trans".

Algo que, además, se manifiesta en una sociedad no adaptada a las personas no binaries: "La sociedad está segregada de forma binaria y que hay lugares públicos en los que tú no puedes existir. Estas poniendo por encima tu seguridad a acudir a ciertos espacios", ha indicado. Puedes escuchar su testimonio al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Mensaje a las personas que critican el lenguaje inclusivo

"Nunca entenderé cómo una persona a la que no le afecta algo así echa tanto tiempo de su propio día en discriminar a otra", espeta la activista en esta parte de la entrevista con Thais Villas para El Intermedio.