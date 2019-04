José Luis Súarez: "Los Franco nunca han cumplido la ley que obliga a abrir el Pazo de Meirás cuatro días al mes"

THAIS NO PUEDE VISITAR EL PAZO DE MEIRÁS

Thais Villas se ha propuesto visitar el Pazo de Meirás en Sada, Galicia, pero no ha podido ya que "el teléfono no existe" y ni siquiera Carmen Franco le coge el teléfono, incumpliendo así la Ley de Patrimonio. Suárez, concejal de turismo en Sada, afirma que "no está, como le gustaba decir al dictador, en perfecto estado de revista".