El Intermedio ha recuperado la divertida entrevista de Thais Villas a algunos de los asistentes a la presentación del primer libro de Mariano Rajoy, 'Una España mejor'. El expresidente lo lanzó en 2019, y la colaboradora de El Intermedio no dudó en preguntarle a su círculo más cercano sus impresiones sobre el mismo.

Sin embargo, lo hizo con un divertido juego que dejó momentos históricos en el programa. Todo comenzó cuando la colaboradora les leía un fragmento del libro 'Ambiciones y reflexiones' de Belén Esteban haciéndoles creer que se trataba de una frase del expresidente. En concreto, les recitó el siguiente fragmento: "Creo que es parte de mi éxito porque una de las cosas que más gracia hace a la gente es cómo me expreso. Yo hago que lo noten, que lo sientan... ya sé que no hablo muy bien, pero a mí me entiende todo el mundo. Y como hablando se entiende la gente, lo mismo hablo de política que de economía". Así, los dos reconocían a su compañero de partido en esas letras: "Rajoy en estado puro". Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.