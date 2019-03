Eva María Pérez: "Cuando compras ropa te mandan a tallas grandes, no me gusta que me etiqueten"

LA MODELO RECLAMA MAYORES TALLAS EN LAS TIENDAS

La modelo Eva María Pérez explica a Thais Villas en El Intermedio que no le gustan las "etiquetas" y explica que las tiendas de ropa no suelen tener prendas adecuadas para gente con más talla. Explica que siente discriminación y que ella no se ve una talla grande sino "una talla normal".