Los niños ya han vuelto al colegio y Thais Villas ha hecho lo propio volviendo al Congreso con las cámaras de El Intermedio. La reportera se ha entrevistado con varios políticos para conocer cómo eran de pequeños, si eran buenos estudiantes o no y recordar sus anécdotas más destacadas.

El diputado del PP Pablo Montesinos ha explicado que le "gustaba mucho Historia, pero las Matemáticas se me daban regular". Además, ha confesado que "en Educación Física no era un hacha" y que no le "elegían para jugar al partido de fútbol".

Victoria Rosell, magistrada y diputada de Unidas Podemos, ha confesado que iba a "clase con Isabel García Tejerina" y ha recordado una anécdota junto a un grupo de compañeras: "Tenía una profesora que era muy de derechas y un día nos vestimos de amarillo y rojo para formar la bandera de España y nos echaron".

Por su parte, Alberto Garzón ha contado que le expulsaron por irse "del colegio para hacer una huelga", aunque ha asegurado que se "iba porque se iba todo dios, pero no sabía qué era el capitalismo".

Mientras, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha confesado que "los idiomas siempre se le han dado bien".

Otros momentos destacados

La reportera de El Intermedio no se ha conformado con preguntarles por sus secretos infantiles más profundos y ha ido más allá. Thais Villas les ha puesto a prueba con un examen de preguntas de primaria. ¿Habrán sabido responder correctamente? En este vídeo, todas las respuestas.