"El ayer no termina nunca, a no ser que tú te salgas de la bola"

Candela se atreve a hablar de la situación actual, y aunque asegura odiar la palabra crisis porque la lleva oyendo desde que entró a su profesión, explica ver que "la cosa está jodida, si un país recorta en cosas tan importantes como la Sanidad, la Educación y la Vivienda del ser humano, la cosa está peor de lo que imaginamos, pero no se puede decir nada porque sino te dan pa' el pelo".

Como no podía ser menos, Thais no pudo resistirse a preguntarle sobre la repercusión de su discurso en los Goya donde decía lo siguiente: "Comparto que la gente no opine como yo, porque eso es la vida, pero lo que he encontrado es una falta de respeto muy grande".

Después de una charla como amigas, Thais acompañó a Candela a comprar de "low cost", pero con poco resultado...