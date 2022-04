Luis Medina y Alberto Luceño, los comisionistas que presuntamente habrían estafado al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante los instantes más críticos de la pandemia, han declarado ante el juez. En su comparecencia, a la que ha tenido acceso laSexta, Medina ha reconocido que contactó con el primo de José Luis Martínez-Almeida para llegar hasta el Ayuntamiento de Madrid.

Esta posible implicación no parece preocupar al alcalde, que ha asegurado que "quien no ha hecho nada, no teme nada". Wyoming no ha dudado en responder a estas palabras 'desvelando' a qué tiene realmente miedo el jefe del Consistorio madrileño. Puedes ver de qué se trata en el vídeo sobre estas líneas.

Pedro Águeda analiza las claves del 'caso mascarillas'

El periodista Pedro Águeda habla con Andrea Ropero en este vídeo repasando las declaraciones de Luceño y Medina sobre el 'caso mascarillas'. El periodista destaca cuál fue la clave del caso: un contrato millonario en medio de un parón mundial.