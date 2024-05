Sandra Sabatés repasa el acto de Vox en España en el que ha reunido a figuras destacadas de la ultraderecha en una histórica convención en Madrid. Santiago Abascal anunció la presencia de Giorgia Meloni, Javier Milei y Marine Le Pen, entre otros. Esta última es la ultraderechista francesa favorita a derrotar a Macron en las próximas elecciones, aunque Le Pen tendrá que testificar en los próximos meses por malversación de fondos públicos.

La líder de la ultraderecha francesa aprovechó su intervención para lanza este duro mensaje contra Europa: "No buscamos una Europa de clones, sino de aliados para defender la libertad de nuestras naciones". "Macron y Von der Layen nos han subyugado en la uniformidad", ha criticado Le Pen, que ha afirmado: "Los defensores de Europa somos nosotros y sus destructores son ellos". El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio estas polémicas declaraciones: "Lo curioso es que sus mayores fans fueron los dirigentes de Vox, que acabaron aplaudiéndola de pie".

"Miradlos, solo les faltó pedirle un autógrafo", afirma Wyoming, que destaca que "Marine Le Pen es la Taylor Swift de la ultraderecha". Eso sí, el presentador recuerda a Vox que "Le Pen lleva tiempo proponiendo que se impida la entrada de los productos agrícolas de otros países": "Algo que no creo que haga mucha gracia a los agricultores españoles a los que tanto defiende Abascal". El Gran Wyoming lo tiene claro: "O en Vox no se han enterado porque no se les da muy bien el francés, o con las barbaridades de Marine Le Pen se están haciendo los suecos".