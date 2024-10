Wyoming se enfunda su bata blanca y abre un día más la 'Clínica del Doctor Amor'. "Soy el único médico que no te pide que abras la boca para ver las amígdalas, basta con que abras tu corazón", señala antes de dar paso a su primer 'paciente'.

"¿Se puede seguir teniendo sexo a los 59 años? ¿Practica Wyoming el sexo oral a través de la palabra?", pregunta el 'paciente'.

"A través de la palabra, sí, porque me he puesto implantes", empieza diciendo el doctor con su característico humor. "Querido amigo, buenas noticias. Sí, se puede tener sexo a partir de los 59 años, pero lo de seguir teniendo ya no sé si es tu caso", añade con picardía.

Respecto a la segunda pregunta, el 'Doctor Amor' asegura que "el sexo oral a través de la palabra es una de sus especialidades. Lo practico todas las mañanas conmigo mismo: me pongo delante del espejo y me digo 'eres el Brad Pitt de los doctores del amor'".

Descubre el resto de pacientes del 'Doctor Amor' en el vídeo de El Intermedio.