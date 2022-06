El aumento de las agresiones sexuales, especialmente las grupales, obliga a poner el foco en qué puede estar ocurriendo. Andrea Ropero ha indagado en la influencia de la pornografía en los comportamientos de los más jóvenes. Según EpData, 7 de cada 10 jóvenes consume pornografía y accede cada vez más pronto a ella debido a Internet. En concreto, tienen su primer contacto a los 8 años de media.

El periodista Jorge Gutiérrez, experto en la adicción a la pornografía, ha explicado a El Intermedio algunos de los datos a tener en cuenta. "El 60 o 70% de los adolescentes de entre 14 y 16 años consumen pornorafía de manera frecuente", ha aseverado. En este sentido, ha indicado que los niños se encuentran con pornografía por primera vez a los 8 años: "Por curiosidad, vuelven a buscar esas imágenes para comprender lo que han visto, pero produce asco o asombro. Los adolescentes no saben distinguir, no tienen la corteza prefrontal bien formada, y es la encargada de la parte reflexiva".

El problema, ha indicado el experto, es que el sexo sigue siendo un tabú: "No se da una buena educación sexual. Cuando se habla, no se habla bien. A veces se habla mucho de educación sexual y poco de educación afectiva". No obstante, sostiene, para que baje el consumo de pornografía "hay que aceptar un sexo más rico, más completo, una sexualidad más sana". Así, en el vídeo principal de esta noticia explica si puede tener que ver la pornografía con el aumento de las agresiones sexuales y por qué el vídeo de una violación grupal es el más visto de este tipo de páginas.