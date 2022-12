Si Portugal tiene el Milagro de Fátima y Francia el de Lourdes, en Borja se cumplen diez años del milagro de Cecilia. Y, es que, gracias a esta mujer que restauró con toda su buena voluntad el Ecce Homo, Borja se ha hecho un hueco entre los destinos más turísticos. "¿Cómo se siente usted?", le pregunta Thais Villas, a lo que ella no duda en responder: "Muy contenta", que recuerda que lo vio tan viejo y desgastado, casi sin cara, que no se lo pensó dos segundos: "Me dije 'voy a coger los cacharros y me voy a ir a la Iglesia y lo voy a hacer'". Y así pasó.

Ella "veía que el salitre se venía abajo y lo empapó, con la intención de, al volver de un viaje, arreglarlo, pero ya no le dio tiempo", explica Marisa Ibáñez, sobrina de Cecilia, que recuerda los duros momentos que sufrió su tía durante el boom mediático: "No comía, no quería salir de casa, pasó mucha vergüenza. Se vio ridiculizada en el mundo entero". Pero fue el "Cariño de la gente lo que le ayudó a salir adelante".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.