El Intermedio ha recibido una visita muy especial. Mikel Ayestaran, el corresponsal que, desde que comenzó la guerra en Ucrania, ha sido los ojos y oídos del programa sobre el terreno, ha sido entrevistado por Sandra Sabatés y El Gran Wyoming en el plató antes de volver a Kiev. Ayestaran ha analizado los dos meses de guerra y ha desvelado qué ha sido lo que más le ha impactado.

Para el corresponsal, la guerra en Ucrania ha sido diferente en varias cosas, por un lado la cobertura mediática y, por el otro, la forma en que la población civil ha notado la solidaridad de occidente, no solo en cuestiones de apoyo logístico y de armamento: "A diferencia de otras guerras que me ha tocado, como Afganistán, Siria o Iraq, es que notan que tienen las puertas abiertas", una cuestión que para Ayestaran es "fundamental". "Están los sirios y los afganos a pocos kilómetros y no pueden pasar, y ellos saben que sí", afirma el periodista sobre los refugiados ucranianos. En el vídeo sobre estas líneas, el periodista explica esta cuestión, así como la forma en que ha planificado y desempeñado su trabajo en esta zona de conflicto.

"Según las explosiones se alejaban, se recuperaba la libertad"

"Kiev está muy lejos de ser la ciudad de la luz que era antes del inicio de la guerra", afirma Mikel Ayestaran, que, sin embargo, destaca cómo la retirada de tropas rusas de la capital hace que se recupere poco a poco la normalidad. Puedes ver su análisis en este vídeo.