Sandra Sabatés, en su sección 'Mujer tenía que ser', tuvo la oportunidad de entrevistar a Sharleen Spiteri, compositora, vocalista y guitarrista de la mítica banda escocesa Texas. Con ella pudo charlar sobre la trayectoria del grupo, que cosecha éxitos desde hace más de 30 años.

Como señalaba Sandra, muy pocos grupos tienen una trayectoria tan sólida como Texas que, además, es una banda liderada por una mujer. Spiteri explicaba a la periodista que para ella fue un camino difícil pero que eso le hizo apreciar la fuerza y la determinación de los miembros masculinos de su banda. "Probablemente, hubieran recibido muchos más elogios y reconocimientos si hubiéramos sido una banda capitaneada por hombres", declaraba la cantante.

Spiteri destaca además por su particular estilo que se ha alejado siempre de los estereotipos. Como le contaba a Sandra, siempre se sintió juzgada por su imagen. "Me pidieron que cambiara, me decían que parecía un tío, se juzgaba mi sexualidad por llevar el pelo corto, por mi estilo andrógino al tocar", afirmaba la cantante.

Sobre su veteranía en la industria musical, Sharleen afirmaba que "el éxito te da mas libertad y mas posibilidad de elegir". "Cuando era joven intentaba agradar a todo el mundo, ahora que soy mayor ya no me importa, eso lo ganas con la edad", añadía la compositora.

La cantante también habló sobre cómo había influido el Brexit en la industria musical de Reino Unido ya que, como le exponía Sandra, según un artículo de 'The Guardian' "uno de cada cuatro trabajadores de la música del Reino Unido no había podido trabajar en la UE desde el Brexit". Spiteri se mostraba tajante: "Creo que Reino Unido ha cometido uno de los mayores errores políticos de su historia". En su opinión, para cualquier banda joven es muy complicado irse de gira, sobre todo si se está empezando. Como manifestaba, "solo deseo que el gobierno de Reino Unido regrese a la UE".

