En una nueva edición de 'Facheando', los tertulianos más 'ultras' de El Intermedio, con la moderación de Sandra Sabatés, analizan las últimas noticias sobre la migración. Antes de comenzar, 'Show me the Dani' lamentaba la retirada de Rafa Nadal: "Ha pasado de ser un referente de la cultura del esfuerzo a un nini con 36 años", comenta en el vídeo sobre estas líneas.

El primer "facheander" es Viktor Orban, que asegura que "la inmigración lleva a la violencia contra las mujeres, la homofobia y el antisemitismo". Una afirmación que suscribe la 'señora bien' interpretada por Cristina Gallego: "La inmigración solo trae cosas malas, el único africano que traía cosas buenas era Baltasar", comenta.

Los parlamentarios europeos, al oír Orban empezaron a cantar el 'Bella ciao': "¿Pero esto qué es, una asamblea de perroflauta?", reacciona 'Piluchi', que asegura que "en vez de repartir fondos, se repartirán ladillas y piojos".

'Show Me the Dani', por su parte, se muestra a favor "de que entren y darles trabajo", si bien apunta que "lo que no hay que darles es un traductor, mejor que no conozcan los derechos laborales". "Van a poner a nuestras mujeres el burka", denuncia Monzón.

Otro "facheander", Santiago Abascal, asegura que hay menores no acompañados que, en realidad, son "adultos hechos y derechos". El líder de Vox además animaba al Gobierno a meter a los migrantes "en sus casas". "A los rojos como el 'Guarroming' ese que se les llena la boca hablando de solidaridad, que los metan en sus casas", comenta el Wyoming más 'ultra'.

El último "facheander" es Alvise Pérez, que en una pregunta a Irene Montero en el Parlamento Europeo asociaba las violaciones a mujeres con la migración. "Que la feminazi nos diga cómo quiere acabar con las mujeres respetables, si soltando a violadores, importándolos desde África o directamente, obligándonos a cambiarnos de sexo", comenta la 'señora bien'.

"Por fin un tío con huevos para decir lo que todos pensamos a la cara y que no se amilana ante la dictadura feminazi ni la agenda esa de mierda del 2030", comenta Wyoming, para el que "las decisiones de España se toman en España".