"Te lavas la boca para hablar de la mejor política que hay en este país", le advierte la 'señora bien' a El Gran Wyoming al entrar en el plató de El Intermedio. "Es meternos con Ayuso y salta usted como si estuviera en una manifestación contra el aborto o en un concierto de Julio Iglesias", comenta el presentador.

Esta aclara que viene a hablar de la presidenta madrileña, "que vosotros la odiáis porque es una mujer libre sin pelos en la lengua, pero España la ama", asegura, y explica que esta semana ha recibido la condecoración de Gran Dama de los Reales Tercios.

Un acto en el que las palabras del exmilitar que preside esta asociación han generado polémica, pero la 'señora bien' destaca que es "gente con sentido común que dice lo que todos pensamos, que Ayuso es una gran mujer y que Sánchez es un hijo que nos gusta mucho la fruta".

"¿A usted le parece normal que un exmilitar acuda a la sede de la Comunidad de Madrid para llamar malnacidos a todos los que no les guste Ayuso?", le pregunta Wyoming, ante lo que esta expresa que lo que tiene es envidia porque ya no le dan premios, pero le consuela: "No te preocupes, que el galardón de bufón mayor de la corte 'monclovita' te lo llevas todos los años".