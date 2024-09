Ante el problema de la vivienda y la especulación en el sector, ya hay vecinos que se están organizando para pelear por un alquiler más justo. Es el caso de 900 familias que se han declarado en huelga de alquiler contra el fondo buitre Azora, que gestiona 8.000 viviendas en España.

Andrea Ropero se ha desplazado hasta uno de estos edificios en rebeldía, situado en Vallecas, para conocer la situación de primera mano. Lo que en un principio eran viviendas sociales, ahora pertenecen al fondo Azora. Sara Torrijos, una de las personas que han iniciado la huelga de alquiler, explica en el vídeo sobre estas líneas que lo que hacen es "dejar de pagar el alquiler total o parcial, pero depositando el dinero porque lo que queremos es una negociación colectiva con la empresa".

Entre las cláusulas abusivas que les impone Azora, Sara habla de un seguro de impago "que pagamos una vez al año" y que ha pasado de 250 a 500 euros. Además, afirma que el IBI y la comunidad corre de su cuenta. Cuando llegó a su piso en 2018, señala que pagaba 685 euros al mes, cuando ahora "me exigen pagar 920". Ante esta situación, afirma que "tengo dos trabajos y voy a por un tercero porque no puedo".

Sara asegura que el fondo buitre "no ese está comunicando para nada con nosotros": "En la página que tenemos nos pone que tenemos recibos pendientes y ya está", explica. "Casi todas las viviendas que hay en Vallecas de alquiler son de fondos buitre, y se nos rifan ¿Que tú no pagas IBI y seguro de impago? No te preocupes que ya vendrán 200 a pagarlo", señala. Sobre el precio de su alquiler, sostiene que es "barato para lo que se está ofreciendo dentro de la urbanización", ya que "mi vecino entró en febrero y paga 1.100 euros sin IBI ni comunidad, en tres años se lo cobrarán".

"¿Por qué tienen que lucrarse con algo que es un bien de primera necesidad que está recogido en la Constitución?", se pregunta Sara, que defiende que ella y el resto de vecinos en huelga irán "hasta el final" y manda un mensaje a los fondos buitre: "Entiendo que una empresa tiene que ganar dinero, pero no a costa de hundir a nadie en la mierda".