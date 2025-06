Sandra Sabatés ironiza sobre los horarios machistas de Roland Garros: "Si jugamos por la mañana no llegamos a hacerles la comida"

Sandra Sabatés y Cristina Gallego presentan una nueva edición de 'Goles son señores', donde analizan las denuncias de asociaciones feministas contra el Ayuntamiento de Toledo, que gobiernan PP y Vox, que estarían desmantelando las políticas de igualdad municipales.

Según estas asociaciones, el consistorio estaría desviando los fondos destinados a igualdad a actividades como excursiones, senderismo o visitas al Museo del Prado. "Lo único morado que hay en estas actividades son los juanetes de los toledanos después de 10 kilómetros andando", comenta 'Cristiana' Gallego.

El 'carrusel de machistadas' también llega a la final de la Champions, cuando en la emisión de CBS Sports el campeón de la UFC, Khabib Nurmagomedov, rechazó dar la mano a la periodista Kate Scott porque es un musulmán devoto y evita tener contacto físico con mujeres que no son de su entorno. "También le extrañó mucho que la final se jugara en un estadio y no en un coliseo, porque me da que este luchador viene de siglos atrás", reacciona 'Susandra'.

El machismo también juega en el tenis, pues varias jugadoras que participan en Roland Garros se han quejado de que los partidos de tenis femenino se programan en horarios de mañana y mediodía. Mientras, los de los hombres van en horario nocturno, el de máxima audiencia en Estados Unidos y donde las retransmisiones se pagan a precio de oro.

Un "gol" en toda regla que, según Sandra, se han marcado en propia puerta los machirulos: "Si nosotras jugamos por la mañana no vamos a llegar a hacerles la comida", ironiza.