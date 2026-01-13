Sandra Sabatés aclara si la imagen de Maduro paseando por el patio de la cárcel de Nueva York es real o es un bulo

La presentadora de El Intermedio analiza alguna de las imágenes que han conseguido hacerse virales en los últimos días en su sección 'Cazabulos'. ¿Son reales o están generadas por Inteligencia Artificial?

Sandra Sabatés vuelve con su sección 'Cazabulos' con la que busca aclarar alguna de las noticias que se publican en internet y que, en realidad, son falsas. La presentadora señala que en los últimos días se han publicado numerosas imágenes sobre las manifestaciones y protestas que se están produciendo en Irán contra el régimen de los Ayatolás.

"Una de ellas se ha hecho viral", indica, "es un vídeo de una mujer iraní quemando un retrato de Alí Jamenei con el que se enciende un cigarrillo como gesto de rebeldía". La periodista expone que muchas mujeres han seguido su ejemplo y se han grabado haciendo lo mismo.

Sabatés indica que el problema es que esta imagen "no se tomó en Irán". "Si entramos en el perfil de 'Twitter' de la protagonista podemos ver, claramente, como su ubicación es Ontario, Canadá", explica. La propia mujer ha contado que el vídeo lo grabó allí. Esta joven es una refugiada iraní que huyó del país tras ser condenada a varios años de prisión. "Estamos ante una foto importante, pero pensar y decir que es de Irán es un bulo", añade.

Pero este no es el único bulo que desmiente la periodista. También se han hecho virales unas imágenes de agentes del servicio de inmigración norteamericano siendo expulsados de iglesias por sacerdotes. "Es evidente que cada vez hay una mayor contestación en la sociedad estadounidense a las deportaciones que está llevando a cabo Trump, pero esto, por ahora, no ha pasado", aclara.

Los vídeos han sido generados a través de Inteligencia Artificial y fueron difundidos desde una cuenta de Instagram dedicada a publicar imágenes generadas con esta tecnología. "Además, ni el ICE, ni el departamento de Seguridad Nacional ni la Conferencia de Obispos han informado sobre estos altercados", explica.

La IA ha hecho que cada vez sea más sencillo presentar como real un bulo. Un ejemplo son unas imágenes de Nicolás Maduro caminando, supuestamente, por el patio de la cárcel de Nueva York. "Sabemos que es falso porque procede de una cuenta que difunde imágenes creadas por IA", indica. Además, otros detalles confirman su falsedad, por ejemplo, que los agentes llevan un uniforme negro cuando, en realidad, es beis.

