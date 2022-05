Andrea Ropero entrevista a Miriam Ruiz, hija de María Salmerón, la mujer víctima de violencia de género que está a un paso de entrar en prisión después de negarse a entregar a su hija, entonces menor, a su exmarido, condenado por maltrato. "Esta no es la primera vez, mi madre lleva teniendo la amenaza de entrar en prisión muchos años", afirma la joven, que destaca que además de sentir enfado e impotencia, también siente "miedo": "No puedo hacer nada".

"No me lo podía creer", destaca la joven al conocer la noticia de que el Gobierno había denegado el indulto a su madre: "Fue un golpe muy grande". La joven, ahora de 21 años, recuerda cuando su madre se separó de su padre y cómo eran las visitas posteriores a su padre, condenado por maltratar a su madre. "Al principio eran tuteladas en el propio centro, pero había fines de semana que tenía que ir a dormir a su casa y eso era una tortura", afirma la joven, que destaca que estaba incomunicada porque su padre le requisó el teléfono. Además, en un determinado momento se revocó la sentencia de divorcio de sus padres y la joven se tuvo que ir a vivir con él.

"Ahí empezó la peor etapa", recuerda emocionada y explica que le cambió de todo: "No podía ir al parque después del colegio, ni llamar a mi madre". "Soy consciente de que si iba en contra de mi madre iba en contra de mí, porque mi madre y yo somos una, así que en realidad no quería mi bien", explica Miriam de su padre. Además, la joven destaca las numerosas veces en las que insistió en que quería estar con su madre: "Al juez o fiscal fue pocas veces porque no me escucharon muchas veces en sala, pero también lo decía a los servicios sociales y a las trabajadores del punto de encuentro".

"Los niños en estas situaciones somos invisibles, nadie se preocupa por nosotros, a mí nadie me preguntó con 9 años con quién quería vivir", lamenta la joven, que recuerda cómo siendo menor detuvieron por primera vez a su madre "como si fuera una delincuente", la tratan como una delincuente: "Ella lo único que ha hecho es respetar mi decisión, es protegerme y quererme, a la que tienen que condenar en todo caso es a mí, era yo la que decidía no ir y ahora lo paga ella". "A mi madre le ha maltratado el sistema de forma continua todos estos años", insiste la joven en la entrevista, que puedes ver al completo en el vídeo de arriba, donde afirma que ahora le toca a ella "luchar por las dos": "Estoy orgullosa por ella, por su lucha y por lo valiente que es".