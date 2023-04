Este 13 de abril se cumplen once años del accidente de Juan Carlos I en Botsuana. Todo empezó cuando se le disparó a Froilán un arma de fuego y se hirió en un pie. Al enterarse, la familia real al completo acudió al hospital en el que se encontraba ingresado a excepción del emérito.

Fue entonces cuando empezaron las especulaciones del paradero del monarca y poco después se supo que estaba en una cacería de lujo con Corinna Larsen y su hijo, ya que Juan Carlos sufrió una caída que le produjo una rotura de cadera. Según el podcast de ella, él no recordaba bien la caída porque el alcohol le había nublado la memoria.

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el divertido sketch protagonizado por 'Corinna Larsen' (interpretada por Cristina Gallego), el 'rey Juan Carlos' (El Gran Wyoming) y un ayudante del monarca (Dani Mateo): desde cómo se produjo el accidente, pasando por la interminable lista de 'las otras' de las que tenían que despedirse si no lo contaba, hasta cómo surgió la mítica frase 'Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir' en mitad de una discusión con Corinna.