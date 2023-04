Raúl Pérez interpreta a el rey Juan Carlos en este divertido sketch de El Intermedio en el que El Gran Wyoming charla con el 'emérito' sobre su regreso a España. "No sabes lo difícil que es saltar de pantano en pantano con esta sequía", destaca el 'emérito' al presentador durante su conexión con el plató.

Además, explica cómo ha sido su vuelta a España en la que ha combinado sus "dos grandes aficiones": "El mar y escaparme con la moto". "Queria haberme pasado por Zarzuela un rato, pero ahora parece que me hacen más caso en laSexta que el 'Sexto'", destaca el 'rey Juan Carlos' en referencia a su hijo.

Por otro lado, preguntado sobre por qué no se reunió al final con Carlos III en Londres, el 'emérito' explica que "entre pasar la noche en Palacio" cenando con su "primo Charlie" o irse a ver la Champions "no hay color": "Antes de ver al orejón, me voy a ver a 'la orejona'".