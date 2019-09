Nadie quiere hacerse cargo de los migrantes menores no acompañados. El alcalde de Badalona, el socialista Alex Pastor se jacta de haber evitado la instalación de un centro de menores que iba a albergar a varios niños en su localidad. Lo ha hecho a través de Twitter, con el hashtag 'amamos Badalona'.

El Gran Wyoming cree que "debería de haber puesto 'menos menas'. No suena tan bonito, pero seguro que los de Vox lo retuitean". Además, explica que es cierto que "un barrio en riesgo de exclusión social no parece ser el mejor sitio para alojar a unos jóvenes en riesgo de exclusión social, pero si no ofrece ninguna alternativa podría parecer que el alcalde lo único que quiere es deshacerse del problema".

En España hay 12.262 menores no acompañados según el registro del Ministerio de Interior. 2.264 de ellos está en Cataluña y la Generalitat ya ha cambiado su estrategia de acogida y gestión alojándoles en pisos para grupos reducidos dispersados por la región.

Además, varios alcaldes socialistas en la región han manifestado su rechazo a que trasladen a jóvenes migrantes a sus localidades. Wyoming tiene un mensaje para ellos: "Preguntémonos cómo deben de sentirse estos jóvenes, que apenas tienen 14 años, al ver que tanta gente se manifiesta para no tenerles de vecinos. No hace falta ser experto en psicología para ver que es muy difícil que se integren en una sociedad que les rechaza".

"Es nuestra responsabilidad como sociedad democrática proteger a todos los menores, hayan nacido aquí o no. No podemos desentendernos", zanja el personaje.