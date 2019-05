"No, los asesinos machistas no son mayoritariamente migrantes": Sandra Sabatés desmonta los argumentos de Vox sobre violencia de género

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, asegura que su partido proponía "la sustitución de la ley actual por una normativa sobre la violencia familiar". Mientras, Rocío Monasterio considera que "las mujeres tenemos privilegios ante la ley", en lo que a violencia machista se refiere.

Por su parte, Santiago Abascal, presidente de este partido, señala que "con la excusa de combatir la violencia contra la mujer se ha convertido al hombre en culpable". Una violencia que, según él, "tiene que ver con problemas culturales y de inmigración".

Pero, ¿se basan estas declaraciones en argumentos reales y sólidos? Sandra Sabatés desmonta todos estos argumentos en El Intermedio: "No, no es igual la violencia que se ejerce contra la mujer que contra el hombre porque según las estadísticas, en cinco años ha habido 259 sentencias por asesinatos de mujeres y 47, de hombres". Por lo tanto, "no es la ley la que es desigualad, es la realidad".

Además, la copresentadora explica que "los asesinos machistas no son mayoritariamente migrantes". De hecho, de los asesinatos cometidos en 2018, el 62% de los culpables eran españoles y el 38%, extranjeros.

Pero no son las únicas declaraciones polémicas de los miembros de la formación. Javier Ortega Smith ha contestado qué haría con el Orgullo Gay en caso de llegar a la Alcaldía de Madrid y Dani Mateo ha ironizado con ello.

Por su parte, El Gran Wyoming ha lanzado un mensaje a Vox: "Pedir listas de trabajadores suena a persecución del los que protegen a las víctimas de violencia machista".