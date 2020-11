En 'Moncloa, las cuentas envenenadas', El Gran Wyoming, como 'Wyo Javier', y Sandra Sabatés, en el papel de 'Sandra Corredera', destapan cómo dos miembros del Gobierno se "tiran de los pelos", en un cuerpo a cuerpo entre dos fieras parlamentarias que no son los leones del Congreso.

La periodista destaca que el último encontronazo producido en el Gobierno de coalición fue entre Margarita Robles e Ione Belarra. La primer pedía "humildad en política" y recordaba que es Sánchez quien nombra a los ministros y vicepresidentes. Estas duras palabras no han sentado bien en el entorno más cercano de Pablo Iglesias. Sánchez ha aprovechado su última declaración con los medios para rebajar la tensión y mostrar apoyo a todos los ministros y ministras del Gobierno. Aunque intente dar una imagen de unidad, Wyoming descubre que "hay algunos detalles en su expresión" que demuestran que no no se cree nada de lo que dice.

En otra ocasión, El Gran Wyoming y Sandra Sabatés presentan 'Olé, presidente', el informativo "menos objetivo" que hace llegar a todos los hogares desde el palacio de la Revolución de la Moncloa los "grandes éxitos del glorioso Gobierno Sanchista".