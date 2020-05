El cese de Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, por "una pérdida de confianza" del Gobierno y "descontento por sus últimas actuaciones", ha provocado una airada respuesta por parte de la oposición.

Aunque se sabe poco de ese informe de la Guardia Civil que ha generado el malestar en el Ministerio del Interior, algunos medios aseguran que en él se vierten graves acusaciones contra Fernando Simón, al que, incluso, se le atribuye la comisión de varios delitos por dar el visto bueno a actos multitudinarios como el 8M. Esas mismas fuentes señalan que el documento está plagado de valoraciones subjetivas que para el Ministerio superan lo que debe ser un informe de este tipo por lo que la investigación sigue su curso. Por su parte, el propio Simón ha afirmado en este vídeo que no tiene "temor" a que se le investigue.

"Hasta que no leamos ese informa y la investigación se cierre, seamos cautos", afirma El Gran Wyoming, que destaca que no entiende "la obsesión que tienen alguna en relacionar el coronavirus solo con el 8M": "No creo que sea más fácil contagiarse en la manifestación del 8M que en los partidos de fútbol que hubo esos días, pero claro, quizá el feminismo molesta más que los partidos".

No es la primera vez que El Gran Wyoming se indigna en El Intermedio por las críticas que ha recibido el 8M por la crisis del coronavirus. "Ahora parece que el feminismo es la raíz del nuevo 'Doctor No'", afirmó el presentador durante su entrevista con la actriz y feminista Leticia Dolera.