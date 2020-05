España sufrirá una recesión sin precedentes. Es una de las previsiones económicas de la Comisión Europea que confirma que el impacto del COVID-19 en nuestras finanzas va a ser tan desastroso como cabría esperar.

El PIB caerá este año un 9,4%, el déficit se dispara hasta el 10,1%, y la deuda aumenta más del 100%. Sin embargo, al contrario que en la crisis anterior, cuando se recomendó austeridad y recortes, en esta ocasión la Comisión Europea no habla por el momento de cómo habrá que pagar la factura y reconoce que la mejor opción es aumentar el gasto.

"No es habitual que la CE invite al gasto a los Estados, pero las consecuencias de no gastar o de no intervenir habrían sido perores que afrontar los altos niveles de déficit y deuda", ha señalado Paolo Gentiloni.

Esta postura que ha adoptado el CE es aplaudida por El Gran Wyoming, que reconoce que "si algo hemos aprendido es que no es buena idea hacer frente a una situación limite con recortes que en 2008 provocaron desigualdad y pobreza".

Otros momentos destacados

Esta no es la primera ocasión en la que El Gran Wyoming hace un llamamiento a los políticos para que no lleven a cabo recortes, sobre todo, en Sanidad. "Más que los aplausos, los sanitarios agradecerían que no se vuelva a recortar en Sanidad", dijo el presentador.

Y por su parte, Sandra Sabatés mostró los datos que dejan claro que no se puede recortar en Sanidad. Las cifras de España son alarmantes.