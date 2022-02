Pablo Casado resiste tras su reunión con los barones regionales del PP y ha acordado seguir al frente del PP hasta el congreso extraordinario de abril. "Casado está muy tocado, pero no está hundido", destaca El Gran Wyoming, que afirma en El Intermedio que "contra todo pronóstico, aunque esté casi muerto sigue en pie": "Es un zombie político, aunque ni mordiendo a la gente consigue que se pasen a su equipo".

Durante el encuentro, Casado llegó a defender su liderazgo en el PP con la frase "podré haber hecho algo mal, pero no he hecho nada malo". "Casado no solo consiguió convencer a los barones sino que también nos hace reflexionar a todos", destaca Wyoming tras conocer la frase de Casado en plena crisis interna del PP, algo que el presentador ha calificado como "un lío que puede complicar mucho nuestra estabilidad política, empezando por la guerra de Ucrania". Y es que Wyoming analiza las declaraciones de Sánchez afirmando que ya se ha puesto en contacto con el líder de la oposición: "Pero, ¿con quién? ¿con Casado? ¿Feijóo? ¿Gamarra? ¿Casero? que es el que decide todo al final", se pregunta Wyoming en su análisis que puedes ver al completo en el vídeo de arriba.

Cristina Gallego encuentra el trabajo perfecto a Casado

Cristina Gallego afirma en este vídeo de El Intermedio ser la "jefa del equipo de asesores de Pablo Casado", el cual le ha encomendando una "misión": "Una puerta giratoria, perdón, un trabajo".