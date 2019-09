El abogado del Tribunal Europeo abre la puerta al anular las hipotecas ligadas al IRPH y se compense a los clientes si se demuestra que las condiciones de esas hipotecas eran abusivas y poco transparentes.

Un hecho que para El Gran Wyoming, que ha empezado conteniendo su emoción, supone una gran alegría: "Que no nos ciegue el hecho de que... ¡Vamos a cobrar un pastizal!".

Pero, ¿qué son las hipotecas ligadas al IRPH? Natalie, la asistente virtual de Wyoming, ha explicado su significado: se trata del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, que tras el Euribor, se ha convertido en la referencia más utilizada para calcular el coste mensual de la cuota de la hipoteca.

El IRPH fue comercializado de forma masiva entre el año 2006 y 2008, sobre todo por las cajas de ahorro. En ese momento, las entidades financieras lo vendieron argumentando que era más estable y barato que el Euribor, pero durante la crisis financiera el Eurior comenzó a bajar mientras el IRPH se mantenía.

Las familias que lo tenían contratado vieron entonces como a los amigos con Euribor les bajaban el coste y a ellas no, por lo que más de un millón de clientes han pagado de media entre 250 y 300 euros mensuales más por su hipoteca.

"¿Me estás diciendo que los bancos han estado años ofreciendo hipotecas a sus clientes sin darles toda la información necesaria? Qué disgusto, qué sorpresa", ha bromeado Wyoming, que se ha preguntado que "quién lo iba a imaginar": "Yo pensaba que me regalaron una vajilla porque éramos amigos".

