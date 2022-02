El Gran Wyoming arranca El Intermedio analizando el cuadro de Goya 'Duelo a garrotazos' y sus múltiples lecturas. Para el presentador, "este cuadro habla de una guerra sucia" y también de una "lucha fratricida": la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Y es que la obra "encaja perfectamente": "Se están moliendo a palos, están de fango hasta las rodillas y han expuesto tan en público sus diferencias que bien podrían estar en el Museo del Prado".

"La que se ha liado hoy en el Partido Popular", resume Wyoming, que advierte de que "esto no ha hecho más que empezar", ya que "aún no sabemos si saldrán más informaciones comprometedoras ni que consecuencias tendrá esto en el PP". "Por no saber, ni siquiera sabemos si Ayuso seguirá en el partido", apunta el presentador, que se hace una pregunta: "¿Dónde podría estar Ayuso si no es en el PP?". Puedes ver su análisis completo en el vídeo que ilustra estas líneas.