Sandra Sabaés y El Gran Wyoming repasan la actualidad de la Operación Kitchen, el presunto operativo creado para espiar al extesorero Luis Bárcenas. El informe de la Fiscalía recoge declaraciones del comisario Villarejo que demuestran que informaba puntualmente tanto a Francisco Martínez como a María Dolores de Cospedal de los detalles de la operación. "Cuando habla con paco o con la cospe hablo a calzón quitado", afirmaba el comisario.

Además, se recogen conversaciones entre Villarejo y el comisario Enrique García Castaño en las que muestra cómo Cospedal habría llamado al primero, al iniciarse todas las investigaciones, para que no delatara a la dirección nacional de Génova. Pero Villarejo, lejos de amedrentarse, amenazó con hacer caer a la cúpula del PP, unas amenazas que llegaban hasta el propio Mariano Rajoy, al que Villarejo se refería, despectivamente, como 'el barbas'.

"Me llamó 'La Cospe', 'joder no delates a nadie', y yo dije, 'cómo que no, os busco la ruina a todos, al primera al 'barbas', a tomar por culo", se escucha decir a Villarejo. Unas sorprendentes palabras que dejan alucinado a El Gran Wyoming; "Madre mía, qué vocabulario, si el gobierno de Rajoy destinó fondos públicos de forma ilegal para robar a Bárcenas, podrían haber guardado algo de dinero para dar a Villarejo unas clases de protocolo".

Eso sí, lo que mas me ha llamado la atención a Wyoming es el "misterioso personaje al que hacia referencia Villarejo en otro de los audios" con el empresario Adrián de la Joya en 2017. "El 'tontopolla' del asturiano, me toca la polla, me podrá meter en el taco, pero le busco una avería que se caga", decía Villarejo, Mariano Rajoy. Un sorprendente lapsus geográfico, ya que el expresidente del Gobierno es gallego.

